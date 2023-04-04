Яке сьогодні свято – усе про 4 квітня та що не можна робити у цей день

4 квітня віряни вшановують пам'ять священномученика Василя. У світі відзначають День мінної безпеки та День вебдизайнера. Більше про цей день, заборони та прикмети дивіться нижче.

4 квітня у православному календарі – день пам'яті священномученика Василя – у народі цей день називали Василя теплого, повідомляє 24 Канал. Християнин жив у IV столітті за правління Юліана Відступника.

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Священномученик Василь був пресвітером в Анкарі, тобто священником. Одного разу він передрік Юліанові Відступнику швидку смерть та дорікнув йому через те, що він відрікся християнства. Через ці слова імператор наказав його жорстоко катувати.

Що не можна робити 4 квітня

У цей день краще не робити кілька справ одночасно, бо жодна не увінчається успіхом.

4 квітня заборонено прибирати та виносити сміття – казали, що так можна накликати біду.

Варто відмовитися від прання. У давнину вважали, що через вивішені речі у дім може проникнути нещастя.

святкують Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія.

Прикмети на 4 квітня

У небі пливуть сині хмари – скоро буде тепло, але падатиме дощ.

При сході сонця небо червоніє – рік буде врожайним.

Якщо сніг на мурашнику зійшов з північного боку – літо буде теплим і довгим; якщо ж із південного боку, то влітку буде прохолодно.

Птахи купаються у калюжах – до потеплішання.

Якщо сніг зійшов, а на його місці з'явилась павутина – врожай під загрозою.



Яке свято 4 квітня / Фото Pixabay

Цей день в Україні та світі

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Цій події не так багато років – її заснувала ООН у 2015 році. Мета цього дня – поширювати достовірну інформацію про мінну загрозу й те, як потрібно поводитися, виявивши вибуховий засіб.

Всесвітній день моркви. Сьогодні морква поширена та популярна мало не в кожній країні світу. Цього дня ресторани й кафе пропонують відвідувачам склянку морквяного соку.

Міжнародний день безпритульних тварин. У цей день зоозахисники та активісти звертають увагу на проблему безпритульності та закликають звертати увагу на таких тварин, допомагати їм і піклуватися. На жаль, у світі досі поширене жорстоке ставлення до тваринок на вулиці.

День вебдизайнера. Професійне свято виникло у 2000 році, а його дату обрали на честь помилки 404. Зараз вебмайстри – не менш важлива й затребувана професія, що стоїть на рівні з іншими.

День створення НАТО. Організацію Північноатлантичного договору створили у 1949 році як запоруку безпеки для країн-учасниць. Сьогодні, 4 квітня, НАТО поповниться ще одним членом – Фінляндією.