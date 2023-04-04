4 квітня у православному календарі – день пам'яті священномученика Василя – у народі цей день називали Василя теплого, повідомляє 24 Канал. Християнин жив у IV столітті за правління Юліана Відступника.

Дивіться також 3 квітня – яке сьогодні свято, заборони та прикмети цього дня

Священномученик Василь був пресвітером в Анкарі, тобто священником. Одного разу він передрік Юліанові Відступнику швидку смерть та дорікнув йому через те, що він відрікся християнства. Через ці слова імператор наказав його жорстоко катувати.

День ангела 4 квітня святкують Василь, Василина, Дарина, Ісаакій, Таїсія.

Що не можна робити 4 квітня

У цей день краще не робити кілька справ одночасно, бо жодна не увінчається успіхом.

4 квітня заборонено прибирати та виносити сміття – казали, що так можна накликати біду.

Варто відмовитися від прання. У давнину вважали, що через вивішені речі у дім може проникнути нещастя.

Прикмети на 4 квітня

У небі пливуть сині хмари – скоро буде тепло, але падатиме дощ.

При сході сонця небо червоніє – рік буде врожайним.

Якщо сніг на мурашнику зійшов з північного боку – літо буде теплим і довгим; якщо ж із південного боку, то влітку буде прохолодно.

Птахи купаються у калюжах – до потеплішання.

Якщо сніг зійшов, а на його місці з'явилась павутина – врожай під загрозою.



Яке свято 4 квітня / Фото Pixabay

Цей день в Україні та світі

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки. Цій події не так багато років – її заснувала ООН у 2015 році. Мета цього дня – поширювати достовірну інформацію про мінну загрозу й те, як потрібно поводитися, виявивши вибуховий засіб.

Всесвітній день моркви. Сьогодні морква поширена та популярна мало не в кожній країні світу. Цього дня ресторани й кафе пропонують відвідувачам склянку морквяного соку.

Міжнародний день безпритульних тварин. У цей день зоозахисники та активісти звертають увагу на проблему безпритульності та закликають звертати увагу на таких тварин, допомагати їм і піклуватися. На жаль, у світі досі поширене жорстоке ставлення до тваринок на вулиці.

День вебдизайнера. Професійне свято виникло у 2000 році, а його дату обрали на честь помилки 404. Зараз вебмайстри – не менш важлива й затребувана професія, що стоїть на рівні з іншими.

День створення НАТО. Організацію Північноатлантичного договору створили у 1949 році як запоруку безпеки для країн-учасниць. Сьогодні, 4 квітня, НАТО поповниться ще одним членом – Фінляндією.