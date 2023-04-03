3 квітня у православному календарі – день пам'яті святителя Кирила. Він народився в Антіохії та був учнем святого Петра, повідомляє 24 Канал.

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Святитель Кирило та апостол Петро часто мандрували й проповідували разом. У Катанії Петро висвятив Кирила на єпископа. Там він здобув шану та славу як людина, що завжди втішить та забезпечить нужденних. Святитель навертав багатьох до віри та мав дар чудотворства.

Також 3 квітня вшановують пам'ять святителя Фоми, який був патріархом. Тоді як за католицьким календарем це Великий понеділок та початок Страсного тижня перед Великоднем.

3 квітня свої іменини святкують: Серафим, Володимир, Кирило, Філімон, Хома, Яків.

Що не можна робити у цей день

Заборонено пліткувати, сваритися й лаятися.

У давнину вважалось, що цього дня не можна прати та змінювати постіль – можна потривожити водяних духів.

Краще не поливати домашні рослини – можна накликати біду.

Радять не готувати пиріжки з капустою, щоб не привернути у дім нещастя.

Прикмети на 3 квітня

Якщо при сході сонця в небі червоні кола, то рік буде врожайним.

У небі сині хмари – буде дощова погода.

Якщо тече багато соку з берези – влітку буде багато дощити.

Чутно грім – на врожайний рік.

Якщо небо ясне – буде теплий дощ.

3 квітня в Україні та світі.

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