3 апреля в православном календаре – день памяти святителя Кирилла. Он родился в Антиохии и был учеником святого Петра, сообщает 24 Канал.
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Святитель Кирилл и апостол Петр часто путешествовали и проповедовали вместе. В Катанию Петр рукоположил Кирилла в епископа. Там он получил честь и славу как человек, который всегда утешит и обеспечит нуждающихся. Святитель обращал многих к вере и обладал даром чудотворства.
Также 3 апреля чтят память святителя Фомы, патриарха. В то время как по католическому календарю это Великий понедельник и начало Страстной недели перед Пасхой.
Что нельзя делать в этот день
- Запрещено сплетничать, ссориться и ругаться.
- В старину считалось, что в этот день нельзя стирать и менять постель – можно потревожить водяные духи.
- Лучше не поливать домашние растения – можно навлечь беду.
- Советуют не готовить пирожки с капустой, чтобы не привлечь в дом несчастья.
Приметы на 3 апреля
- Если на восходе солнца в небе красные круги, то год будет урожайным.
- В небе синие облака – дождливая погода.
- Если течет много сока из березы, летом будет много дождя.
- Слышен гром – на урожайный год.
- Если небо ясное, будет теплый дождь.
3 апреля в Украине и мире.
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