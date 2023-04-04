4 апреля в православном календаре – день памяти священномученика Василия – в народе этот день называли Василия теплого, сообщает 24 Канал. Христианин жил в IV веке во время правления Юлиана Отступника.

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Священномученик Василий был пресвитером в Анкаре, то есть священником. Однажды он предсказал Юлиану Отступнику скорую смерть и упрекнул его в том, что он отрекся от христианства. Из-за этих слов император приказал его жестоко пытать.

День ангела 4 апреля празднуют Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Таисия.

Что нельзя делать 4 апреля

В этот день лучше не делать несколько дел одновременно, потому что ни одно не увенчается успехом.

4 апреля запрещено убирать и выносить мусор – говорили, что так можно навлечь беду.

Следует отказаться от стирки. В древности считали, что из-за вывешенных вещей в дом может проникнуть несчастье.

Приметы на 4 апреля

В небе плывут синие облака – скоро будет тепло, но будет идти дождь.

При восходе солнца небо краснеет – год будет урожайным.

Если снег на муравейнике сошел с северной стороны – лето будет теплым и длинным; если же с южной стороны, то летом будет прохладно.

Птицы купаются в лужах – до потепления.

Если снег сошел, а на его месте появилась паутина – урожай под угрозой.



Какой праздник 4 апреля / Фото Pixabay

Этот день в Украине и мире

Международный день просвещения по вопросам минной опасности. Это событие не так много лет – его учредила ООН в 2015 году. Цель этого дня – распространять достоверную информацию о минной угрозе и о том, как нужно себя вести, обнаружив взрывное средство.

Всемирный день моркови. Сегодня морковь распространена и популярна почти в каждой стране мира. В этот день рестораны и кафе предлагают посетителям стакан морковного сока.

Международный день бездомных животных. В этот день зоозащитники и активисты обращают внимание на проблему беспризорности и призывают обращать внимание на таких животных, помогать им и заботиться. К сожалению, в мире до сих пор распространено жестокое отношение к животным на улице.

День веб-дизайнера. Профессиональный праздник возник в 2000 году, а его дату выбрали в честь ошибки 404. Сейчас вебмастера – не менее важная и востребованная профессия, стоящая наравне с другими.

День создания НАТО. Организацию Североатлантического договора создали в 1949 году как залог безопасности стран-участниц. Сегодня, 4 апреля, НАТО пополнится еще одним членом – Финляндией.