Привітання з Днем ангела Варвари в картинках: ніжна добірка

4 грудня за новоюліанським календарем християни вшановують пам'ять святої Варвари. Жінка була великомученицею, яка зазнала страждань через християнську віру.

Відомо, що після хрещення Київської Русі, слов'яни почали вважати Варвару однією з найбільш шанованих святих. Вона була хорошою рукодільницею та покровителькою жінок. Історію свята Варвари та красиві картинки до цього дня – зібрав 24 Канал.

Актуально Православний календар на грудень: нові дати головних церковних свят цього місяця

День великомучениці Варвари: історія свята

Свята Варвара народилася в III столітті на сході Римської імперії. Дівчина рано втратила матір. Згодом батько Діскор звів для доньки окремий замок, щоб вона не спілкувалась з християнами.

Коли Варвара виросла, їй пропонували вийти заміж багаті чоловіки, однак вона всім відмовляла. Тому батько дозволив їй виходити до міста в надії, що вона передумає й таки вийде заміж за багатого нареченого.

Під час одного походу до міста, дівчинай прийняла віру. Коли Діоскора повідомили про це, він був дуже злий. Дівчина сховалась в горах. Однак, батьку вдалося знайти її. Тоді він привів доньку до римського правителя, щоб він

. Утім, Варвару неможливо було змусити це зробити. Правитель наказав катувати дівчину. Згодом батько відрізав доньці голову за те, що вона не забажала поклонятися ідолам.

Святу Варвару з того моменту вважають дуже важливою та значущою мученицею. Її мощі зараз зберігають в храмі святого Володимира в Києві.

День святої Варвари: картинки-привітання



День ангела Варвари / Фото Pinterest



День ангела Варвари / Фото Pinterest



День ангела Варвари 2023 / Фото Pinterest



З Днем ангела Варвари / Фото "Апостроф"



З Днем ангела Варвари / Фото "Апостроф"



З Днем ангела Варвари / Фото V24.com.ua



З Днем ангела Варвари / Фото Радіо "Трек"