Известно, что после крещения Киевской Руси славяне стали считать Варвару одной из самых почитаемых святых. Она была хорошей рукодельницей и покровительницей женщин. Историю праздника Варвары и красивые картинки к этому дню – собрал 24 Канал.

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День великомученицы Варвары: история праздника

Святая Варвара родилась в III веке на востоке Римской империи. Девушка рано потеряла мать. Впоследствии отец Дискор возвел для дочери отдельный замок чтобы она не общалась с христианами.

Когда Варвара выросла, ей предлагали выйти замуж богатые мужчины, но она всем отказывала. Поэтому отец позволил ей выходить в город в надежде, что она передумает и выйдет замуж за богатого жениха.

Святую Варвару с этого момента считают очень важной и значимой мученицей. Ее мощи сейчас хранят в храме святого Владимира в Киеве.

День святой Варвары: картинки-поздравления

День ангела Варвары
День ангела Варвары / Фото Pinterest

День ангела Варвары
День ангела Варвары / Фото Pinterest

День ангела Варвары 2023
День ангела Варвары 2023 / Фото Pinterest

С Днем ангела Варвары
С Днем ангела Варвары / Фото "Апостроф"

С Днем ангела Варвары
С Днем ангела Варвары / Фото "Апостроф"

С Днем ангела Варвары
С Днем ангела Варвары / Фото V24.com.ua

С Днем ангела Варвары
С Днем ангела Варвары / Фото Радио "Трек"