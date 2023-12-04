Известно, что после крещения Киевской Руси славяне стали считать Варвару одной из самых почитаемых святых. Она была хорошей рукодельницей и покровительницей женщин. Историю праздника Варвары и красивые картинки к этому дню – собрал 24 Канал.
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День великомученицы Варвары: история праздника
Святая Варвара родилась в III веке на востоке Римской империи. Девушка рано потеряла мать. Впоследствии отец Дискор возвел для дочери отдельный замок чтобы она не общалась с христианами.
Когда Варвара выросла, ей предлагали выйти замуж богатые мужчины, но она всем отказывала. Поэтому отец позволил ей выходить в город в надежде, что она передумает и выйдет замуж за богатого жениха.
Святую Варвару с этого момента считают очень важной и значимой мученицей. Ее мощи сейчас хранят в храме святого Владимира в Киеве.
День святой Варвары: картинки-поздравления
День ангела Варвары / Фото Pinterest
День ангела Варвары / Фото Pinterest
День ангела Варвары 2023 / Фото Pinterest
С Днем ангела Варвары / Фото "Апостроф"
С Днем ангела Варвары / Фото "Апостроф"
С Днем ангела Варвары / Фото V24.com.ua
С Днем ангела Варвары / Фото Радио "Трек"