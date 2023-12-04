Відомо, що після хрещення Київської Русі, слов'яни почали вважати Варвару однією з найбільш шанованих святих. Вона була хорошою рукодільницею та покровителькою жінок. Історію свята Варвари та красиві картинки до цього дня – зібрав 24 Канал.

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День великомучениці Варвари: історія свята

Свята Варвара народилася в III столітті на сході Римської імперії. Дівчина рано втратила матір. Згодом батько Діскор звів для доньки окремий замок, щоб вона не спілкувалась з християнами.

Коли Варвара виросла, їй пропонували вийти заміж багаті чоловіки, однак вона всім відмовляла. Тому батько дозволив їй виходити до міста в надії, що вона передумає й таки вийде заміж за багатого нареченого.

Під час одного походу до міста, дівчина познайомилась з християнами й прийняла віру. Коли Діоскора повідомили про це, він був дуже злий. Дівчина сховалась в горах. Однак, батьку вдалося знайти її. Тоді він привів доньку до римського правителя, щоб він переконав її відмовитися від віри. Утім, Варвару неможливо було змусити це зробити. Правитель наказав катувати дівчину. Згодом батько відрізав доньці голову за те, що вона не забажала поклонятися ідолам.

Святу Варвару з того моменту вважають дуже важливою та значущою мученицею. Її мощі зараз зберігають в храмі святого Володимира в Києві.

День святої Варвари: картинки-привітання



День ангела Варвари / Фото Pinterest



День ангела Варвари / Фото Pinterest



День ангела Варвари 2023 / Фото Pinterest



З Днем ангела Варвари / Фото "Апостроф"



З Днем ангела Варвари / Фото "Апостроф"



З Днем ангела Варвари / Фото V24.com.ua