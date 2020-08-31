31 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
31 серпня в народному календарі вшановується пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра.
Іменини сьогодні святкують: Михайло, Лев, Георгій.
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Народні прикмети на 31 серпня
– Не встигнеш посіяти жито до сьогоднішнього дня – буде поганий урожай в наступному році.
– Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекайте негоди.
– У цей день висмикували полин і дивилися, яким був корінь. Якщо коріння товсте, то можна очікувати хорошого врожаю на наступний рік.
Що можна робити 31 серпня
- Сьогодні коней потрібно обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму.
Що не можна робити 31 серпня
- У цей день не можна працювати на конях. Навпаки, за ними треба добре дивитися на нагодувати.
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