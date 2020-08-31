31 серпня в народному календарі вшановується пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра.

Іменини сьогодні святкують: Михайло, Лев, Георгій.

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Народні прикмети на 31 серпня

– Не встигнеш посіяти жито до сьогоднішнього дня – буде поганий урожай в наступному році.

– Кінь часто перебирає ногами і фиркає – чекайте негоди.

– У цей день висмикували полин і дивилися, яким був корінь. Якщо коріння товсте, то можна очікувати хорошого врожаю на наступний рік.

Що можна робити 31 серпня

Сьогодні коней потрібно обов'язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму.

Що не можна робити 31 серпня