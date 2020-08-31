31 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
31 августа в народном календаре памяти раннехристианских мучеников Флора и Лавра.
Именины сегодня празднуют: Михаил, Лев, Георгий.
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Народные приметы на 31 августа
– Не успеешь посеять рожь до сегодняшнего дня – будет плохой урожай в следующем году.
– Конь часто перебирает ногами и фыркает – ждите непогоды.
– В этот день выдергивали полынь и смотрели, каким был корень. Если корни толстые, то можно ожидать хорошего урожая на следующий год.
Что можно делать 31 августа
- Сегодня лошадей нужно обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были сильными и смогли пережить даже суровую зиму.
Что нельзя делать 31 августа
- В этот день нельзя работать на лошадях. Напротив, за ними надо хорошо ухаживать и накормить.
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