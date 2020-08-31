31 августа в народном календаре памяти раннехристианских мучеников Флора и Лавра.

Именины сегодня празднуют: Михаил, Лев, Георгий.

Читайте также Картинки-поздравления с днем ​​рождения: лучшая подборка

Народные приметы на 31 августа

– Не успеешь посеять рожь до сегодняшнего дня – будет плохой урожай в следующем году.

– Конь часто перебирает ногами и фыркает – ждите непогоды.

– В этот день выдергивали полынь и смотрели, каким был корень. Если корни толстые, то можно ожидать хорошего урожая на следующий год.

Что можно делать 31 августа

Сегодня лошадей нужно обязательно окропить святой водой, чтобы они не болели, были сильными и смогли пережить даже суровую зиму.

Что нельзя делать 31 августа