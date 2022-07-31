Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

31 липня день Ангела відзначають Гнат і Любомир, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.

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Цей день в Україні та світі

День народження Гаррі Поттера;

День африканської жінки.

Свято в церковному календарі

31 липня вшановується пам’ять мучеників Якинта і Омеляна. У 3 роки Якинт воскресив загиблого хлопчика, закликаючи ім’я Христа. Коли він виріс, то побачив, як язичники поклоняються дереву, тоді він пішов та зрубав його. За це його жорстоко вбили.

Під час бенкету, який влаштував імператор, Омелян зайшов до ідольського храму та потрощив ідолів молотком. Тоді розлючений імператор наказав спалити його тіло у вогні. Коли його витягнули з полум’я, то його тіло було не пошкоджене, а волосся не згоріло.

Прикмети 31 липня

Спека на Омеляна – в грудні будуть сильні морози;

Шишки лише на верхівках дерев – морози будуть не раніше січня;

Листя на березі починає жовтіти – до ранньої осені.

Що не можна робити 31 липня