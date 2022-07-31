Именины: кто в этот день празднует день Ангела
31 июля день Ангела отмечают Игнат и Любомир, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .
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Этот день в Украине и мире
- День рождения Гарри Поттера;
- День африканской женщины.
Праздник в церковном календаре
31 июля почитается память мучеников Якинта и Емельяна. В 3 года Якинт воскресил погибшего мальчика, призывая имя Христа. Когда он вырос, увидел, как язычники поклоняются дереву, тогда он пошел и срубил его. За это его жестоко убили.
Во время пира, который устроил император, Емельян зашел в идольский храм и разбил идолов молотком. Тогда разъяренный император приказал сжечь его тело в огне. Когда его вытащили из пламени, его тело было не повреждено, а волосы не сгорели.
Приметы 31 июля
- Жара на Емельяна – в декабре будут сильные морозы;
- Шишки только на верхушках деревьев – морозы будут не раньше января;
- Листья на берегу начинают желтеть – до ранней осени.
Что нельзя делать 31 июля
- Сегодня не рекомендуется устраивать пышные застолья;
- Не стоит в этот день что-то делать шваброй или веником.