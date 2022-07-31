Именины: кто в этот день празднует день Ангела

31 июля день Ангела отмечают Игнат и Любомир, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

Читайте также Астрологи назвали быстро стареющие знаки Зодиака

Этот день в Украине и мире

День рождения Гарри Поттера;

День африканской женщины.

Праздник в церковном календаре

31 июля почитается память мучеников Якинта и Емельяна. В 3 года Якинт воскресил погибшего мальчика, призывая имя Христа. Когда он вырос, увидел, как язычники поклоняются дереву, тогда он пошел и срубил его. За это его жестоко убили.

Во время пира, который устроил император, Емельян зашел в идольский храм и разбил идолов молотком. Тогда разъяренный император приказал сжечь его тело в огне. Когда его вытащили из пламени, его тело было не повреждено, а волосы не сгорели.

Приметы 31 июля

Жара на Емельяна – в декабре будут сильные морозы;

Шишки только на верхушках деревьев – морозы будут не раньше января;

Листья на берегу начинают желтеть – до ранней осени.

Что нельзя делать 31 июля