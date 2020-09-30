30 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 вересня за церковним календарем вшановують пам'ять святих мучениць Віри, Надії, Любові, а також їхньої матері Софії, які постраждали за християнську віру. За наказом імператора Адріана – Вірі, Надії та Любові відтяли голову, а їхню матір Софію прирекли на душевні муки.
Свята Софія та її дочки Віра, Надія та Любов, зазнавши за Христа великих душевних мук, зараховані церквою до лику святих.
Іменини сьогодні святкують: Віра, Надія, Любов, Софія.
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Народні прикмети на 30 вересня
– Якщо 30 вересня пішов дощ, то приходу весни слід чекати рано.
– Якщо ранок в цей день похмурий, то найближчим часом погода буде хорошою.
– Якщо 30 вересня тепло і ясно, то саме час відправлятися на рибалку, адже кльов сьогодні буде відмінним.
– Якщо в цей день побачити ключ журавлів або зяблика, то на Покрову можна очікувати морозу.
30 вересня відзначається свято Віри, Надії, Любові та Софії
Що можна робити 30 вересня
- У Софії просять здоров'я для хворих дітей, успішного зачаття дитини.
- Сьогоднішній день підходить для зняття порчі та позбавлення від жіночих захворювань.
Що не можна робити 30 вересня
- Цей день вважається непростим, тому не рекомендовано 30 вересня призначати вінчання або заручини.
- Сьогодні жінкам не можна займатися важкою фізичною працею.