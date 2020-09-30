30 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 сентября по церковному календарю чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови, а также их матери Софии, пострадавших за христианскую веру. По приказу императора Адриана – Вере, Надежде и Любови отрезали голову, а их мать Софию обрекли на душевные муки.
Святая София и ее дочери Вера, Надежда и Любовь, испытав из-за Христа больших душевных мук, зачислены церковью к лику святых.
Именины сегодня отмечают: Вера, Надежда, Любовь, София.
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Народные приметы на 30 сентября
– Если 30 сентября пошел дождь, то приход весны следует ожидать рано.
– Если утро в этот день пасмурное, то в ближайшее время погода будет хорошей.
– Если 30 сентября тепло и ясно, то самое время отправляться на рыбалку, ведь клев сегодня будет отличным.
– Если в этот день увидеть ключ журавлей или зяблика, то на Покров можно ожидать мороз.
30 сентября отмечается праздник Веры, Надежды, Любови и Софии
Что можно делать 30 сентября
- У Софии просят здоровья для больных детей, успешного зачатия ребенка.
- Сегодняшний день подходит для снятия порчи и избавления от женских заболеваний.
Что нельзя делать 30 сентября
- Этот день считается непростым, поэтому не рекомендуется 30 сентября назначать венчание или помолвку.
- Сегодня женщинам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.