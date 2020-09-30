30 сентября по церковному календарю чтят память святых мучениц Веры, Надежды, Любови, а также их матери Софии, пострадавших за христианскую веру. По приказу императора Адриана – Вере, Надежде и Любови отрезали голову, а их мать Софию обрекли на душевные муки.

Святая София и ее дочери Вера, Надежда и Любовь, испытав из-за Христа больших душевных мук, зачислены церковью к лику святых.

Именины сегодня отмечают: Вера, Надежда, Любовь, София.

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Народные приметы на 30 сентября

– Если 30 сентября пошел дождь, то приход весны следует ожидать рано.

– Если утро в этот день пасмурное, то в ближайшее время погода будет хорошей.

– Если 30 сентября тепло и ясно, то самое время отправляться на рыбалку, ведь клев сегодня будет отличным.

– Если в этот день увидеть ключ журавлей или зяблика, то на Покров можно ожидать мороз.



30 сентября отмечается праздник Веры, Надежды, Любови и Софии

Что можно делать 30 сентября

У Софии просят здоровья для больных детей, успешного зачатия ребенка. Сегодняшний день подходит для снятия порчи и избавления от женских заболеваний.

Что нельзя делать 30 сентября