30 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
30 серпня в народному календарі вшановують святого мученика Мирона, який був священнослужителем в Ахаії. Походив Мирон зі знатного роду, втім ніколи не хизувався ні грошима, ні своїм походженням.
Іменини сьогодні святкують: Мирон, Уляна, Юлія.
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Народні прикмети на 30 серпня
– Туман і роса вранці – на гарну погоду.
– Небо темними хмарами затягнулося – до тривалої негоди.
– Ранкова та вечірня зоря золотистого кольору – до тепла.
– Іній з ранку – до багатого врожаю в наступному році.
– Якщо вітер дме поривами, то буде тиха погода.
– Сонце на сході червоне – до вітряної погоди.
– Сонце в хмару сідає – чекай негоди найближчими днями.
– Журавлі полетіли на південь – на Покров буде мороз.
– Птахи відлетіли в теплі краї – скоро похолодає.
– Якщо в цей день добра погода, то весна буде ранньою.
Що можна робити 30 серпня
- Якщо хтось із близьких людей захворів, потрібно дати обітницю, виконати її, і дуже скоро людина одужає.
Що не можна робити 30 серпня
- Сьогоднішній день вважається невдалим для сватання, заручин чи весілля.
- Цього дня в жодному разі не можна займатися ворожінням.
- Не рекомендовано в цей день довго дивитися в дзеркало.
- У цей день намагалися уникати сварок і конфліктних ситуацій. Вважалося, що чоловік з дружиною, посварившись цього дня, увесь рік будуть жити в скандалах.