Що можна і не можна робити 30 серпня / Фото з вільних джерел

30 серпня в народному календарі вшановують святого мученика Мирона, який був священнослужителем в Ахаії. Походив Мирон зі знатного роду, втім ніколи не хизувався ні грошима, ні своїм походженням.