Что можно и нельзя делать 30 августа / Фото из открытых источников

30 августа в народном календаре чествуют святого мученика Мирона, который был священнослужителем в Ахаии. Происходил Мирон из знатного рода, впрочем никогда не кичился ни деньгами, ни своим происхождением.