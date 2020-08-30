30 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 августа в народном календаре чествуют святого мученика Мирона, который был священнослужителем в Ахаии. Происходил Мирон из знатного рода, впрочем никогда не кичился ни деньгами, ни своим происхождением.
Именины сегодня празднуют: Мирон, Ульяна, Юлия.
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Народные приметы на 30 августа
– Туман и роса утром – к хорошей погоде.
– Небо темными тучами затянулось – к затянувшейся непогоде.
– Утренняя и вечерняя заря золотистого цвета – к теплу.
– Иней с утра – к богатому урожаю в следующем году.
– Если ветер дует порывами, то будет тихая погода.
– Солнце на востоке красное – к ветреной погоде.
– Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни.
-– Журавли полетели на юг – на Покров будет мороз.
– Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.
– Если в этот день хорошая погода, то весна будет ранней.
Что можно делать 30 августа
- Если кто-то из близких людей заболел, нужно дать обет, выполнить его, и очень скоро человек выздоровеет.
Что нельзя делать 30 августа
- Сегодняшний день считается неудачным для сватовства, помолвки или свадьбы.
- В этот день ни в коем случае нельзя заниматься гаданием.
- Не рекомендовано в этот день долго смотреть в зеркало.
- В этот день старались избегать ссор и конфликтных ситуаций. Считалось, что муж с женой, поссорившись в этот день, весь год будут жить в скандалах.