Свято Андрія Первозванного: яких головних традицій дотримуються в цей день

У цей день християни вшановують одного з дванадцяти апостолів Ісуса Христа – Андрія Первозванного. У народі на це свято кажуть "Андрія".

Після того, як Ісус воскрес із мертвих, на його учнів зійшов Святий Дух: вони отримали дар зцілювати людей від складних хвороб і поширювати християнство різними мовами. Андрію Первозванному довелося проповідувати християнську віру в язичницьких країнах. Чоловік пройшов Босфор та добрався до Києва та Новгорода. Однак, згодом язичники розіп'яли Андрія на хресті. Коли Андрія у 2023 році, традиції та прикмети – знає 24 Канал.

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Коли День Андрія Первозванного: дата

Православна церква України та Українська греко-католицька церква з першого вересня цього року перейшли на новоюліанський календар. Дати багатьох релігійних свят змінилися: тепер припадають на 13 днів раніше.

Це означає, що відтепер День Андрія Первозванного за новим стилем відзначають не 13 грудня, як це було раніше, а 30 листопада.

Традиції на Андрія Первозванного

Ключовою традицією на Андрія вважається ворожіння. Дівчата збиралися разом, щоб погадати на свого майбутнього коханого та дізнатися його ім'я.

Найпростішим способом було піти надвір ввечері та попросити першого зустрічного, щоб сказав будь-яке чоловіче ім'я. Вважалось, що таке ймення буде в потенційного чоловіка.

Іншим варіантом було написання 11 чоловічих імен на папері. Це робили в ніч з 12 на 13 грудня. Один з листків залишали порожнім. Папірчики ставили під подушку. Зранку дівчатам потрібно було витягнути один з листків. Так мав називатися майбутній обранець дівчини.

На Андрія було дуже популярною гра, під назвою "калита". Так називався великий корж із борошна. Здобу прикрашали маком, родзинками та вишнями. У центрі коржа вирізали кружечок, в який запихали червону нитку або стрічку.

Випічку підвішували до стелі у хаті. Завдання було в тому, що парубки мали підстрибнути, аби дотягнутися до коржа зубами та відкусити шматок. Також хлопці брали кочергу – інструмент для вигрібання жару з печі, який начебто слугував конем та бігли з нею до здоби. Вважалось, що парубок, який зміг відкусити "калиту" та не розсміятися, міг сподіватися на вдалий шлюб.

Прикмети свята