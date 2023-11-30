После того как Иисус воскрес из мертвых, на его учеников сошел Святой Дух: они получили дар исцелять людей от сложных болезней и распространять христианство на разных языках. Андрею Первозванному пришлось проповедовать христианскую веру в языческих странах. Мужчина прошел Босфор и добрался до Киева и Новгорода. Однако со временем язычники распяли Андрея на кресте. Когда Андрея в 2023 году, традиции и приметы – знает 24 Канал.

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Когда День Андрея Первозванного: дата

Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь с первого сентября этого года перешли на новоюлианский календарь. Даты многих религиозных праздников изменились: теперь приходятся на 13 дней раньше.

Это означает, что теперь День Андрея Первозванного по новому стилю отмечают не 13 декабря, как это было раньше, а 30 ноября.

Традиции на Андрея Первозванного

Ключевой традицией на Андрея считается гадание. Девушки собирались вместе, чтобы погадать на своего будущего любимого и узнать его имя.

Самым простым способом было пойти вечером и попросить первого встречного, чтобы сказал любое мужское имя. Считалось, что такое имя будет у потенциального мужчины.

Другим вариантом было написание 11 мужских имен на бумаге. Это делали в ночь с 12 на 13 декабря. Один из листов оставляли пустым. Бумажки ставили под подушку. Утром девушкам нужно было вытащить один из них. Так должен был называться будущий избранник девушки.

На Андрея была очень популярна игра, под названием "калита". Так назывался большой корж из муки. Сдобу украшали маком, изюмом и вишнями. В центре коржа вырезали кружочек, в который запихивали красную нить или ленту.

Выпечку подвешивали к потолку в доме. Задача была в том, что молодые люди должны были подпрыгнуть, чтобы дотянуться до коржа зубами и откусить кусок. Также ребята брали кочергу – инструмент для выгребания жара из печи, который будто бы служил конем и бежали с ней к сдобе. Считалось, что молодой человек, который смог откусить "калиту" и не рассмеяться, мог надеяться на удачный брак.

Приметы праздника