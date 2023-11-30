Після того, як Ісус воскрес із мертвих, на його учнів зійшов Святий Дух: вони отримали дар зцілювати людей від складних хвороб і поширювати християнство різними мовами. Андрію Первозванному довелося проповідувати християнську віру в язичницьких країнах. Чоловік пройшов Босфор та добрався до Києва та Новгорода. Однак, згодом язичники розіп'яли Андрія на хресті. Коли Андрія у 2023 році, традиції та прикмети – знає 24 Канал.
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Коли День Андрія Первозванного: дата
Православна церква України та Українська греко-католицька церква з першого вересня цього року перейшли на новоюліанський календар. Дати багатьох релігійних свят змінилися: тепер припадають на 13 днів раніше.
Це означає, що відтепер День Андрія Первозванного за новим стилем відзначають не 13 грудня, як це було раніше, а 30 листопада.
Традиції на Андрія Первозванного
Ключовою традицією на Андрія вважається ворожіння. Дівчата збиралися разом, щоб погадати на свого майбутнього коханого та дізнатися його ім'я.
- Найпростішим способом було піти надвір ввечері та попросити першого зустрічного, щоб сказав будь-яке чоловіче ім'я. Вважалось, що таке ймення буде в потенційного чоловіка.
- Іншим варіантом було написання 11 чоловічих імен на папері. Це робили в ніч з 12 на 13 грудня. Один з листків залишали порожнім. Папірчики ставили під подушку. Зранку дівчатам потрібно було витягнути один з листків. Так мав називатися майбутній обранець дівчини.
На Андрія було дуже популярною гра, під назвою "калита". Так називався великий корж із борошна. Здобу прикрашали маком, родзинками та вишнями. У центрі коржа вирізали кружечок, в який запихали червону нитку або стрічку.
Випічку підвішували до стелі у хаті. Завдання було в тому, що парубки мали підстрибнути, аби дотягнутися до коржа зубами та відкусити шматок. Також хлопці брали кочергу – інструмент для вигрібання жару з печі, який начебто слугував конем та бігли з нею до здоби. Вважалось, що парубок, який зміг відкусити "калиту" та не розсміятися, міг сподіватися на вдалий шлюб.
Прикмети свята
- Якщо до 30 листопада спостерігається холодна погода, але світить сонце, то буде багатий врожай.
- Чутно, що в річках шумить вода, тоді очікуйте потужних хуртовин.
- Якщо до Андрія Первозванного падає сніг – це означає, що зима буде суворою та морозною.
- Червоний вогонь у печі на Андрія був символом холодів, а світле полум'я – свідчило про відлигу.
- Якщо до цього свята ще не було снігу, то варто очікувати на теплу зиму.