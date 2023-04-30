30 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в останній день місяця

30 квітня у церковному календарі – День жінок-мироносиць. В Україні відзначають День прикордонника. Дізнавайтесь більше про цей день та що сьогодні не можна робити.

30 квітня православні християни вшановують пам'ять святого Зосима, пише 24 Канал. Він цікавився духовністю з дитинства і згодом став ченцем. Був ігуменом монастиря.

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Християни 30 квітня також святкують День жінок-мироносиць – другу неділю після Великодня. Це Марія Магдалина, Іоанна, Сусанна, Марія Клеопова, Саломія, Марфа та Марія. Їх вшановують через те, що вони першими дізналися про воскресіння та стали проповідницями християнства.



Жінки-мироносиці / Фото з Вікіпедії

Що не можна робити сьогодні

30 квітня святкують Олександр, Зосим, Єфрем, Іван, Михайло, Семен, Федір.

У цей день особливо вшановували урожай, бджіл та мед. Також з особливою шанобливістю ставились до жінок: часто у цей день вони збиралися разом.

Сьогодні не можна вишивати, шити чи в'язати.

Заборонено лихословити та сваритися.

У цей день не можна даремно турбувати бджіл.

Вважалось, що сьогодні невдалий день для випікання хліба.

В останній вечір квітня краще відкласти побутову роботу.

Прикмети на 30 квітня

Вранці пішов дощ – день буде ясним.

Кульбаба вже зацвіла – літо буде коротким.

Бджоли сідають на вишні – врожай ягід буде щедрий.

День в Україні та світі

День прикордонника в Україні. Цю подію переносили кілька разів: востаннє – у 2018 році. Свято відзначають на честь дня, коли армія УНР вийшла на кордон України та встановила на ньому державні символи.

Міжнародний день джазу. Джаз – музичний стиль, батьківщиною якого вважають Новий Орлеан у США. Ця музика засновувалась на імпровізації та африканських традиціях.

День зачіски. Сьогодні професійне свято перукарів, які займаються стилем, укладкою та стрижкою волосся. Це свято неофіційне, але популярне в Америці.