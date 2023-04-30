30 квітня православні християни вшановують пам'ять святого Зосима, пише 24 Канал. Він цікавився духовністю з дитинства і згодом став ченцем. Був ігуменом монастиря.
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Християни 30 квітня також святкують День жінок-мироносиць – другу неділю після Великодня. Це Марія Магдалина, Іоанна, Сусанна, Марія Клеопова, Саломія, Марфа та Марія. Їх вшановують через те, що вони першими дізналися про воскресіння та стали проповідницями християнства.
Жінки-мироносиці / Фото з Вікіпедії
Що не можна робити сьогодні
У цей день особливо вшановували урожай, бджіл та мед. Також з особливою шанобливістю ставились до жінок: часто у цей день вони збиралися разом.
- Сьогодні не можна вишивати, шити чи в'язати.
- Заборонено лихословити та сваритися.
- У цей день не можна даремно турбувати бджіл.
- Вважалось, що сьогодні невдалий день для випікання хліба.
- В останній вечір квітня краще відкласти побутову роботу.
Прикмети на 30 квітня
- Вранці пішов дощ – день буде ясним.
- Кульбаба вже зацвіла – літо буде коротким.
- Бджоли сідають на вишні – врожай ягід буде щедрий.
День в Україні та світі
День прикордонника в Україні. Цю подію переносили кілька разів: востаннє – у 2018 році. Свято відзначають на честь дня, коли армія УНР вийшла на кордон України та встановила на ньому державні символи.
Міжнародний день джазу. Джаз – музичний стиль, батьківщиною якого вважають Новий Орлеан у США. Ця музика засновувалась на імпровізації та африканських традиціях.
День зачіски. Сьогодні професійне свято перукарів, які займаються стилем, укладкою та стрижкою волосся. Це свято неофіційне, але популярне в Америці.