30 апреля православные христиане чтят память святого Зосима, пишет 24 Канал. Он интересовался духовностью с детства и стал монахом. Был игуменом монастыря.

Смотрите также Православный календарь на май 2023 года: важнейшие события этого месяца

Христиане 30 апреля также отмечают День женщин-мироносиц – второе воскресенье после Пасхи. Это Мария Магдалина, Иоанна, Сусанна, Мария Клеопова, Саломея, Марфа и Мария. Их чтят за то, что они первыми узнали о воскресении и стали проповедницами христианства.



Женщины-мироносицы / Фото из Википедии

Именины 30 апреля празднуют Александр, Зосим, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.

Что нельзя делать сегодня

В этот день особенно чтили урожай, пчел и мед. Также с особым уважением относились к женщинам: часто в этот день они собирались вместе.

Сегодня нельзя вышивать, шить или вязать.

Запрещено злословить и ссориться.

В этот день нельзя зря беспокоить пчел.

Считалось, что сегодня неудачный день для выпечки хлеба.

В последний вечер апреля лучше отложить бытовую работу.

Приметы на 30 апреля

Утром пошел дождь - день будет ясным.

Одуванчик уже зацвел – лето будет коротким.

Пчелы садятся на вишни – урожай ягод будет щедрым.

День в Украине и мире

День пограничника в Украине. Это событие переносили несколько раз: в последний раз – в 2018 году. Праздник отмечается в честь дня, когда армия УНР вышла на границу Украины и установила на нем государственные символы.

Международный день джаза. Джаз – музыкальный стиль, родиной которого считается Новый Орлеан в США. Эта музыка основывалась на импровизации и африканских традициях.

День прически. Сегодня профессиональный праздник парикмахеров, занимающихся стилем, укладкой и стрижкой волос. Это праздник неофициальный, но популярный в Америке.