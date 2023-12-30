Річ у тім, що вважалося, що свята мучениця може допомогти справитися з болями у шлунку. Крім того, за традицією, у цей день господарі різали птицю та худобу. Адже справу потрібно було зробити до Василя, зазначає 24 Канал.

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День пам'яті святої мучениці Анісії Солунської

Анісія Солунська народилася у Греції та виховувалася у багатій християнській сім'ї. Однак, коли дівчина була ще зовсім юною, то втратила обох батьків. Після їх смерті Анісія продала весь спадок та присвятила своє життя Богові. Вона постійно молилася, дотримувалася постів, допомагала нужденним та доглядала за хворими.

У той час імператором був Максиміліан Геркулій, воїни якого переслідували, катували та вбивали людей, які сповідували християнство. Анісія не могла залишатися осторонь, тому завжди ходила у тюрми, куди кидали християн.

Одного разу Анісія Солунська відправилася до храму, щоб помолитися. Дорогою вона зустріла воїна, який був язичником. Чоловік хотів примусити дівчину зректися християнської віри. Однак свята мучениця відмовилися, тому загинула від меча. Анісію поховали недалеко від міських воріт. Згодом люди збудували там церкву.

Що не можна робити

Не можна підіймати річ, яку побачили на порозі. Інакше прикличете у дім біду.

Не варто додавати багато солі у страви, бо матимете проблеми зі шлунком.

Заборонено прясти, шити та вишивати.

Не можна купувати у магазинах носовички та рушники.

Краще не брати подарунки від незнайомих людей.

Народні прикмети

Якщо цілий день падатиме сніг, то літо буде холодним і похмурим.

Якщо на небі не побачите зірок, то скоро різко зміниться погода.

Якщо вітер дме у південному напрямку, то наступного року матимете хороший врожай.

Якщо надворі похолодає, то найближчими тижнями будуть суворі морози.

Якщо день видасться сонячним, то незабаром прийде потепління.

Що ще відзначають

30 грудня святкують День глобального планування. Традиційно сьогодні підбивають підсумки року та пишуть плани на наступний. Варто ретельно подумати про своє майбутнє, щоб досягти всіх поставлених цілей.

Також сьогодні в Сполучених Штатах Америки відбувається щорічне свято – День бекону. Адже це одна із найулюбленіших страв жителів країни. 30 грудня в магазинах можна навіть знайди солодощі, до яких додають бекон.