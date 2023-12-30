Дело в том, что считалось, что святая мученица может помочь справиться с болями в желудке. Кроме того, по традиции в этот день хозяева резали птицу и скот. Ведь дело нужно было сделать к Василию, отмечает 24 Канал.

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День памяти святой мученицы Анисии Солунской

Анисия Солунская родилась в Греции и воспитывалась в богатой христианской семье. Однако когда девушка была еще совсем юной, то потеряла обоих родителей. После их смерти Анисия продала все наследие и посвятила свою жизнь Богу. Она постоянно молилась, соблюдала посты, помогала нуждающимся и ухаживала за больными.

В то время императором был Максимилиан Геркулий, воины которого преследовали, пытали и убивали людей, исповедующих христианство. Анисия не могла оставаться в стороне, поэтому всегда ходила в тюрьмы, куда бросали христиан.

Однажды Анисия Солунская отправилась в храм, чтобы помолиться. По дороге она встретила воина, который был язычником. Мужчина хотел заставить девушку отречься от христианской веры. Однако святая мученица отказалась, потому погибла от меча. Анисию похоронили недалеко от городских ворот. Впоследствии люди построили там церковь.

Что нельзя делать

Нельзя поднимать вещь, которую увидели на пороге. Иначе призовете в дом беду.

Не стоит добавлять много соли в блюда, потому что будете иметь проблемы с желудком.

Запрещается прясть, шить и вышивать.

Нельзя покупать в магазинах носовые платки и полотенца.

Лучше не брать подарки от незнакомых людей.

Народные приметы

Если днем будет идти снег, то лето будет холодным и пасмурным.

Если на небе не увидите звезд, то вскоре резко изменится погода.

Если ветер дует в южном направлении, то в следующем году будет хороший урожай.

Если на улице похолодает, то в ближайшие недели будут суровые морозы.

Если день будет солнечным, то вскоре придет потепление.

Что еще отмечают

30 декабря празднуют День глобального планирования. Традиционно сегодня подводят итоги года и пишут планы на следующий. Следует тщательно подумать о своем будущем, чтобы добиться всех поставленных целей.

Также сегодня в Соединенных Штатах Америки проходит ежегодный праздник – День бекона. Ведь это одно из самых любимых блюд жителей страны. 30 декабря в магазинах можно даже найти сладости, к которым добавляют бекон.