30 грудня відзначають день пам'яті Пророка Даниїла і трьох святих: Ананії, Азарії і Мисаїла. Які прикмети та що заборонено в цей день робити – читайте у матеріалі.

Сьогодні День ангела відзначають: Микита, Олександр, Данило, Денис, Іван, Микола, Петро, Степан. Також Найкращі привітання для колег із Новим роком 2021 у прозі і віршах Прикмети Якщо на Данила багато інею на гілочках дерев – Святки будуть теплими, а якщо в цей день морозяно – це свідчить про те, що бджоли гарно роїтимуться влітку.

Здавна вважається, що всі сни 30 грудня є віщими та здатні дати прогноз на весь майбутній рік.

На Данилів день яскраво світить сонце і погода безхмарна – очікуйте лютих морозів до Різдва.

Місяць вночі ховається за хмарами – на Новий рік буде завірюха. Що можна робити 30 грудня Запаліть в цей день свічку. Вважається, що саме 30 грудня вогонь має магічну силу і очистить ваш дім і розум від негативу.

Для того, щоб бути здоровим весь подальший рік – 30 грудня треба прийняти ванну та попрати весь одяг.

Зателефонуйте до близьких і розпитайте чи в них все гаразд. Сьогодні важливим є приділити час родині. Що не можна робити 30 грудня Не варто нині ні на кого злитися. Стримайте емоції і будьте доброзичливими.

Не можна відкладати справи на майбутнє. Виконайте всі завдання та доручення сьогодні, або взагалі не приступайте до них.

Нині не можна пити алкоголь.