Новий Рік у багатьох асоціюється з веселощами, гарними побажаннями та піднесеною атмосферою. В цей день кожен зрадіє святковій листівці чи красивому привітанні зі святом, тому варто подбати про те, щоб цей чудовий настрій був у всіх. Найкращі варіанти привітання у віршах та прозі, у рік Білого Металевого Бика – шукайте у матеріалі.

Редакція Lifestyle 24 підготувала для вас підбірку найоригінальніших привітань у прозі й віршах, які припадуть до душі кожному!

Привітання з Новим роком 2021 для колег у прозі

Прийміть мої щирі вітання з прийдешнім Новим роком! Хай щастя і благодать наповнять ваш дім, а здоров'я буде таким ж міцним, як у символа 2021 року – Бика. Нехай 2021 рік буде таким яскравим, як спалахи новорічних феєрверків, таким гарним, як прикрашена новорічна ялинка, таким же веселим, як сам Новий Рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди гріє любов!

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З Новим роком! Нехай це свято принесе вам тільки радісні миті, замітаючи білим снігом всі турботи, печалі й негаразди року, що минає. Бажаю, щоб любов завжди зігрівала серце, душа співала від радості і життя засяяло, як зірки на небі.

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Вітаю, нехай цей рік буде радісним і щасливим, повним надій і планів. Бажаю вам сяяти успіхами та коханням. Нехай цей рік збереже вірну дружбу, примножить багатство і нагородить міцним здоров’ям, творчим натхненням, оптимізмом і позитивом, хай він повністю виправдає Ваші очікування, з Новим роком 2021!

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З Новим 2021 роком! Нехай цей рік занурить вас в прозорий океан ласки і турботи, підкине успішні починання, світлі мрії в майбутнє і можливості до найшвидшого їх виконання. Нехай кожен місяць дарує яскраві емоції, незабутні моменти. Бажаю, аби ви кружляли каруселями щастя кожен день!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб то сімейне тепло, усмішки, радість, веселощі, які супроводжують це свято, не покидали вашу оселю і вашу сім'ю протягом усього майбутнього року і приносили виключно позитивні спогади! Бажаю, щоб цей рік запам'ятався і став найкращим!



Найкращі привітання з Новим роком для колег

Привітання з Новим роком для колег у віршах

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

***

Шановні наші друзі та колеги,

Ми дуже раді привітати Вас.

Полиште справи всі і на столі папери,

Бо Новий Рік вже йде до нас.

Залиште в стороні Ви кризу,

Та курсом сильно так не переймайтесь,

Не думайте, що гривня йде до низу,

Та паніці не дуже піддавайтесь.

А будьте Ви до свят готові,

В цей радісний та новорічний час,

Хай Вам щастить! Будьте здорові!

Вітаємо з Новим Роком Вас!

***

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату –

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує Вам здоров’я!

***

З Новим роком вас вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Щоб у січні, наче в квітні

Гріли проліски привітні,

Щоб літа ішли не марно

Все в житті складалось гарно!

***

Хай буде Новий Рік

Схожий на диво,

Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!

Щоб здійснилися задуми і мрії,

І щастям повнились надії!