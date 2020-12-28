Новый год у многих ассоциируется с весельем, добрыми пожеланиями и волшебной атмосферой. В этот день каждый обрадуется праздничной открытке или красивому поздравлению с праздником, поэтому стоит позаботиться о том, чтобы это замечательное настроение было у всех. Лучшие варианты поздравления в стихах и прозе, в год Белого Металлического Быка – ищите в материале.

Редакция Lifestyle 24 подготовила для вас подборку самых оригинальных поздравлений в прозе и стихах, которые придутся по душе каждому!

Поздравления с Новым годом 2021 для коллег в прозе

Примите мои искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть счастье и благодать наполнят ваш дом, а здоровье будет таким же крепким, как у символа 2021 – Быка. Пусть 2021 будет таким ярким, как вспышки новогодних фейерверков, таким хорошим, как украшенная новогодняя елка, таким же веселым, как сам Новый год! Пусть настроение будет на высоте, душа поет от радости, а сердце всегда греет любовь!

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С Новым годом! Пусть этот праздник принесет вам только радостные мгновения, заметая белым снегом все заботы, печали и невзгоды уходящего. Желаю, чтобы любовь всегда согревала сердце, душа пела от радости и жизнь засияла, как звезды на небе.

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Поздравляю, пусть этот год будет радостным и счастливым, полным надежд и планов. Желаю вам сиять успехами и любовью. Пусть этот год сохранит верную дружбу, приумножит богатство и наградит крепким здоровьем, творческим вдохновением, оптимизмом и позитивом, пусть он полностью оправдает Ваши ожидания, с Новым годом 2021!

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С Новым 2021 годом! Пусть этот год погрузит вас в прозрачный океан ласки и заботы, подкинет успешные начинания, светлые мечты в будущее и возможности для быстрого их выполнения. Пусть каждый месяц дарит яркие эмоции, незабываемые моменты. Желаю, чтобы вы кружили каруселями счастья каждый день!

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы это семейное тепло, улыбки, радость, веселье, которые сопровождают этот праздник, не покидали ваш дом и вашу семью в течение всего будущего года и приносили исключительно положительные воспоминания! Желаю, чтобы этот год запомнился и стал лучшим!



Лучшие поздравления с Новым годом для коллег

Поздравления с Новым годом для коллег в стихах

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

Вдома люблять, обіймають,

За дрібниці хай не лають.

Буде хай чудовий настрій.

З Новим роком, з новим щастям!

***

Шановні наші друзі та колеги,

Ми дуже раді привітати Вас.

Полиште справи всі і на столі папери,

Бо Новий Рік вже йде до нас.

Залиште в стороні Ви кризу,

Та курсом сильно так не переймайтесь,

Не думайте, що гривня йде до низу,

Та паніці не дуже піддавайтесь.

А будьте Ви до свят готові,

В цей радісний та новорічний час,

Хай Вам щастить! Будьте здорові!

Вітаємо з Новим Роком Вас!

***

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Хай Новий рік у вишиванці

Розбудить Вас щасливо вранці,

І принесе у Вашу хату –

Усмішок й радощів багато.

Розбудить приспані надії,

Зерном і щастям Вас засіє,

Зігріє миром і любов’ю

І подарує Вам здоров’я!

***

З Новим роком вас вітаю,

Щастя й радості бажаю.

Щоб у січні, наче в квітні

Гріли проліски привітні,

Щоб літа ішли не марно

Все в житті складалось гарно!

***

Хай буде Новий Рік

Схожий на диво,

Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!

Щоб здійснилися задуми і мрії,

І щастям повнились надії!