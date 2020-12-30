30 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать
30 декабря отмечают день памяти Пророка Даниила и трех святых: Анании, Азарии и Мисаила. Какие приметы и что запрещено в этот день делать – читайте в материале.
Сегодня День ангела отмечают: Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан.
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Приметы
- Если на Даниила много инея на веточках деревьев – Святки будут теплыми, а если в этот день морозно – это свидетельствует о том, что пчелы будут хорошо роиться летом.
- Издавна считается, что все сны 30 декабря являются вещими и способны дать прогноз на весь будущий год.
- На Даниилов день ярко светит солнце и погода безоблачная – ожидайте сильных морозов до Рождества.
- Месяц ночью скрывается за облаками – на Новый год будет метель.
Что можно делать 30 декабря
- Зажгите в этот день свечу. Считается, что именно 30 декабря огонь обладает магической силой и очистит ваш дом и разум от негатива.
- Для того, чтобы быть здоровым весь последующий год – 30 декабря надо принять ванну и постирать всю одежду.
- Позвоните близким и расспросите все ли у них в порядке. Сегодня важно уделить время семье.
Что нельзя делать 30 декабря
- Не стоит сейчас ни на кого злиться. Сдержите эмоции и будьте доброжелательными.
- Нельзя откладывать дела на будущее. Выполните все задания и поручения сегодня, или вообще не приступайте к ним.
- Сегодня нельзя пить алкоголь.
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