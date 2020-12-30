30 декабря отмечают день памяти Пророка Даниила и трех святых: Анании, Азарии и Мисаила. Какие приметы и что запрещено в этот день делать – читайте в материале.

Сегодня День ангела отмечают: Никита, Александр, Даниил, Денис, Иван, Николай, Петр, Степан. Также Лучшие поздравления для коллег с Новым годом 2021 в прозе и стихах Приметы Если на Даниила много инея на веточках деревьев – Святки будут теплыми, а если в этот день морозно – это свидетельствует о том, что пчелы будут хорошо роиться летом.

Издавна считается, что все сны 30 декабря являются вещими и способны дать прогноз на весь будущий год.

На Даниилов день ярко светит солнце и погода безоблачная – ожидайте сильных морозов до Рождества.

Месяц ночью скрывается за облаками – на Новый год будет метель. Что можно делать 30 декабря Зажгите в этот день свечу. Считается, что именно 30 декабря огонь обладает магической силой и очистит ваш дом и разум от негатива.

Для того, чтобы быть здоровым весь последующий год – 30 декабря надо принять ванну и постирать всю одежду.

Позвоните близким и расспросите все ли у них в порядке. Сегодня важно уделить время семье. Что нельзя делать 30 декабря Не стоит сейчас ни на кого злиться. Сдержите эмоции и будьте доброжелательными.

Нельзя откладывать дела на будущее. Выполните все задания и поручения сегодня, или вообще не приступайте к ним.

Сегодня нельзя пить алкоголь.