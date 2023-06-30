Яке сьогодні, 30 червня, свято – що не можна робити в останній день місяця

30 червня у світі відзначають День соціальних мереж. У церковному календарі сьогодні – день пам'яті Мануїла, Савела та Ісмаїла. Більше про останній день червня читайте далі.

30 червня віряни православної церкви вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були братами, розповідає 24 Канал.

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Брати виросли у богобоязливій сім'ї, їх виховувала мати-християнка. Подорослішавши, Мануїл, Савел та Ісмаїл стали воїнами. Одного разу їх відправили послами до Юліана Відступника, щоб укласти договір. Імператор запросив братів на язичницьке свято – вони відмовилися. Юліан катував, а потім стратив мучеників.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна позичати гроші – це до боргів.

Сьогодні заборонено рвати рослини, що ростуть біля води.

Вважалось, що у цей день не можна лишатись самому ввечері.

Сьогодні невдалий день для ремонтів.

Прикмети на 30 червня

Дерева дуже шумлять – чекайте на бурю.

Небо багряне, коли заходить сонце – наступний день буде вітряним.

Ввечері видно веселку – до хорошої погоди.

Гроза у цей день обіцяє щедрий врожай.

Немає роси вранці – буде дощ.

30 червня святкують Йосип, Ісмаїл, Кирило, Клим, Максим, Микита, Савелій, Пелагея.

День в Україні та світі

Всесвітній день соціальних мереж. Свято заснувала вебкомпанія у 2010 році, а коли мережі стали суперпопулярними, то й подія набула розголосу. Сьогодні без соціальних мереж складно уявити будь-яку професійну діяльність, спілкування, а то й життя.