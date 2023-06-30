30 червня віряни православної церкви вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були братами, розповідає 24 Канал.
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Брати виросли у богобоязливій сім'ї, їх виховувала мати-християнка. Подорослішавши, Мануїл, Савел та Ісмаїл стали воїнами. Одного разу їх відправили послами до Юліана Відступника, щоб укласти договір. Імператор запросив братів на язичницьке свято – вони відмовилися. Юліан катував, а потім стратив мучеників.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна позичати гроші – це до боргів.
- Сьогодні заборонено рвати рослини, що ростуть біля води.
- Вважалось, що у цей день не можна лишатись самому ввечері.
- Сьогодні невдалий день для ремонтів.
Прикмети на 30 червня
- Дерева дуже шумлять – чекайте на бурю.
- Небо багряне, коли заходить сонце – наступний день буде вітряним.
- Ввечері видно веселку – до хорошої погоди.
- Гроза у цей день обіцяє щедрий врожай.
- Немає роси вранці – буде дощ.
День в Україні та світі
Всесвітній день соціальних мереж. Свято заснувала вебкомпанія у 2010 році, а коли мережі стали суперпопулярними, то й подія набула розголосу. Сьогодні без соціальних мереж складно уявити будь-яку професійну діяльність, спілкування, а то й життя.