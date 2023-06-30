30 червня віряни православної церкви вшановують пам'ять мучеників Мануїла, Савела та Ізмаїла. Вони були братами, розповідає 24 Канал.

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Брати виросли у богобоязливій сім'ї, їх виховувала мати-християнка. Подорослішавши, Мануїл, Савел та Ісмаїл стали воїнами. Одного разу їх відправили послами до Юліана Відступника, щоб укласти договір. Імператор запросив братів на язичницьке свято – вони відмовилися. Юліан катував, а потім стратив мучеників.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не можна позичати гроші – це до боргів.
  • Сьогодні заборонено рвати рослини, що ростуть біля води.
  • Вважалось, що у цей день не можна лишатись самому ввечері.
  • Сьогодні невдалий день для ремонтів.

Прикмети на 30 червня

  • Дерева дуже шумлять – чекайте на бурю.
  • Небо багряне, коли заходить сонце – наступний день буде вітряним.
  • Ввечері видно веселку – до хорошої погоди.
  • Гроза у цей день обіцяє щедрий врожай.
  • Немає роси вранці – буде дощ.

День в Україні та світі

Всесвітній день соціальних мереж. Свято заснувала вебкомпанія у 2010 році, а коли мережі стали суперпопулярними, то й подія набула розголосу. Сьогодні без соціальних мереж складно уявити будь-яку професійну діяльність, спілкування, а то й життя.