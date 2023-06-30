30 июня верующие православной церкви чтят память мучеников Мануила, Савела и Измаила. Они были братьями, рассказывает 24 Канал.

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Братья выросли в богобоязненной семье, их воспитывала мать-христианка. Повзрослев, Мануил, Савел и Исмаил стали воинами. Однажды их отправили послами к Юлиану Отступнику, чтобы заключить договор. Император пригласил братьев на языческий праздник – они отказались. Юлиан пытал, а затем казнил мучеников.

Именины 30 июня празднуют Иосиф, Исмаил, Кирилл, Клим, Максим, Никита, Савелий, Пелагея.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя занимать деньги – это к долгам.

Сегодня запрещено рвать растения, что растут у воды.

Наши предки заметили, что в этот день ожидается дождь.

Сегодня неудачный день для ремонтов.

Приметы на 30 июня

Деревья очень шумят – ждите бурю.

Небо багровое, когда заходит солнце – следующий день будет ветреным.

Вечером видна радуга – к хорошей погоде.

В этот день обещает хороший урожай.

Нет росы утром – будет дождь.

День в Украине и мире

Всемирный день социальных сетей. Праздник основала веб-компания в 2010 году, а когда сети стали суперпопулярными, то и событие получило огласку. Сегодня без социальных сетей сложно представить какую-либо профессиональную деятельность, общение, а то и жизнь.