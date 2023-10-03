3 жовтня – що не можна робити у сьогоднішнє свято

3 жовтня християни вшановують пам'ять Діонісія Ареопагіта. У цей день не можна приводити в дім гостей. Хто святкує іменини в цей день – дізнавайтесь далі.

3 жовтня у церковному календарі – день пам'яті Діонісія Ареопагіта, повідомляє 24 Канал. Він жив у Афінах, де познайомився з апостолом Павлом та став його учнем.

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Діонісій прийняв християнство та став першим єпископом в Афінах. Коли апостолів Петра й Павла стратили, він вирішив продовжувати проповідувати. Єпископ подорожував по Італії, Іспанії, Німеччині й Франції (Галії). Однак Діонісій загинув від рук язичників.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні краще не приводити додому гостей – вважалося, що це до біди.

Не можна вирушати у далеку поїздку.

Вважалось, що в цей день не можна стригтися.

Не можна скандалити і влаштовувати конфлікти.

Прикмети на 3 жовтня

3 жовтня святкують Денис, Іван, Павло, Петро, Феоген, Феодосія, Ядвіга, Рустика.

Сьогодні погоду визначали за вітром:

північний обіцяє похолодання,

південний – до тепла,

західний принесе дощі,

східний – ясну погоду.

Сьогодні суха і тепла погода – взимку снігу буде мало.

Галки голосно кричать – обіцяють теплу погоду.

У повітрі сирість і туман – до зими далеко.

Низькі темні хмари – до снігопаду.