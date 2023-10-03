3 жовтня у церковному календарі – день пам'яті Діонісія Ареопагіта, повідомляє 24 Канал. Він жив у Афінах, де познайомився з апостолом Павлом та став його учнем.
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Діонісій прийняв християнство та став першим єпископом в Афінах. Коли апостолів Петра й Павла стратили, він вирішив продовжувати проповідувати. Єпископ подорожував по Італії, Іспанії, Німеччині й Франції (Галії). Однак Діонісій загинув від рук язичників.
Що не можна робити сьогодні
- Сьогодні краще не приводити додому гостей – вважалося, що це до біди.
- Не можна вирушати у далеку поїздку.
- Вважалось, що в цей день не можна стригтися.
- Не можна скандалити і влаштовувати конфлікти.
Прикмети на 3 жовтня
Сьогодні погоду визначали за вітром:
- північний обіцяє похолодання,
- південний – до тепла,
- західний принесе дощі,
- східний – ясну погоду.
Сьогодні суха і тепла погода – взимку снігу буде мало.
Галки голосно кричать – обіцяють теплу погоду.
У повітрі сирість і туман – до зими далеко.
Низькі темні хмари – до снігопаду.