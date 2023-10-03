3 октября в церковном календаре – день памяти Дионисия Ареопагита, сообщает 24 Канал. Он жил в Афинах, где познакомился с апостолом Павлом и стал его учеником.
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Дионисий принял христианство и стал первым епископом в Афинах. Когда апостолов Петра и Павла казнили, он решил продолжать проповедовать. Епископ путешествовал по Италии, Испании, Германии и Франции (Галии). Однако Дионисий погиб от рук язычников.
Что нельзя делать сегодня
- Сегодня лучше не приводить домой гостей – считалось, что это к беде.
- Нельзя отправляться в дальнюю поездку.
- Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников.
- Нельзя скандалить и устраивать конфликты.
Приметы на 3 октября
Сегодня погоду определяли по ветру:
- северный обещает похолодание,
- южный – к теплу,
- западный принесет дожди,
- восточный – ясную погоду.
Сегодня сухая и теплая погода – зимой снег будет мало.
Галочки громко кричат – обещают теплую погоду.
В воздухе сырость и туман – до зимы далеко.
Низкие темные облака – до снегопада.