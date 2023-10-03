3 октября в церковном календаре – день памяти Дионисия Ареопагита, сообщает 24 Канал. Он жил в Афинах, где познакомился с апостолом Павлом и стал его учеником.

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Дионисий принял христианство и стал первым епископом в Афинах. Когда апостолов Петра и Павла казнили, он решил продолжать проповедовать. Епископ путешествовал по Италии, Испании, Германии и Франции (Галии). Однако Дионисий погиб от рук язычников.

День ангела 3 октября празднуют Денис, Иван, Павел, Петр, Феоген, Феодосия, Ядвига, Рустика.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня лучше не приводить домой гостей – считалось, что это к беде.

Нельзя отправляться в дальнюю поездку.

Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников.

Нельзя скандалить и устраивать конфликты.

Приметы на 3 октября

Сегодня погоду определяли по ветру:

северный обещает похолодание,

южный – к теплу,

западный принесет дожди,

восточный – ясную погоду.

Сегодня сухая и теплая погода – зимой снег будет мало.

Галочки громко кричат – обещают теплую погоду.

В воздухе сырость и туман – до зимы далеко.

Низкие темные облака – до снегопада.