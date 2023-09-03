Яке церковне свято 3 вересня – що краще не робити сьогодні

3 вересня 2023, 07:00
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3 вересня у церковному календарі – день пам'яті мучениці Домни Нікомидійської. В Україні сьогодні святкують День підприємця. Про заборони та прикмети цього дня дізнавайтесь нижче.

3 вересня християни східного обряду вшановують пам'ять мучениці Домни Нікомидійської, пише 24 Канал. Вона була язичницькою жрицею, але з часом прийняла християнство. 

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У той час християн переслідували, тому Домна переховувалась у монастирі. Та її однаково схопили й засудили до страти.

День ангела 3 вересня святкують Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна, Дорофей, Юхим, Іоан, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Філіпп, Харитон.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не можна влаштовувати сварки.
  • Сьогодні заборонено залишати в домі безлад.
  • Вважалось, що до сніданку не можна дивитися в дзеркало.
  • Сьогодні краще не влаштовувати заручини й весілля.

Прикмети на 3 вересня

  • Сьогодні погода ясна – такою вона буде ще чотири тижні.
  • Хороша погода сьогодні – до пізньої весни.
  • Впав дощ у другій половині дня – буде негода ще кілька днів.
  • Теплий день обіцяє довгу зиму.

День в Україні та світі

День підприємця. Професійне свято заснували у 1998 році, його відзначають у кожну першу неділю вересня. Дату присвятили підприємцям, які підтримують економіку країни.

Автор: Марія Касій