3 вересня християни східного обряду вшановують пам'ять мучениці Домни Нікомидійської, пише 24 Канал. Вона була язичницькою жрицею, але з часом прийняла християнство.
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У той час християн переслідували, тому Домна переховувалась у монастирі. Та її однаково схопили й засудили до страти.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна влаштовувати сварки.
- Сьогодні заборонено залишати в домі безлад.
- Вважалось, що до сніданку не можна дивитися в дзеркало.
- Сьогодні краще не влаштовувати заручини й весілля.
Прикмети на 3 вересня
- Сьогодні погода ясна – такою вона буде ще чотири тижні.
- Хороша погода сьогодні – до пізньої весни.
- Впав дощ у другій половині дня – буде негода ще кілька днів.
- Теплий день обіцяє довгу зиму.
День в Україні та світі
День підприємця. Професійне свято заснували у 1998 році, його відзначають у кожну першу неділю вересня. Дату присвятили підприємцям, які підтримують економіку країни.