3 вересня християни східного обряду вшановують пам'ять мучениці Домни Нікомидійської, пише 24 Канал. Вона була язичницькою жрицею, але з часом прийняла християнство.

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У той час християн переслідували, тому Домна переховувалась у монастирі. Та її однаково схопили й засудили до страти.

День ангела 3 вересня святкують Олексій, Андрій, Василь, Василиса, Володимир, Домна, Дорофей, Юхим, Іоан, Ілля, Костянтин, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сергій, Феоктист, Феофан, Філіпп, Харитон.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна влаштовувати сварки.

Сьогодні заборонено залишати в домі безлад.

Вважалось, що до сніданку не можна дивитися в дзеркало.

Сьогодні краще не влаштовувати заручини й весілля.

Прикмети на 3 вересня

Сьогодні погода ясна – такою вона буде ще чотири тижні.

Хороша погода сьогодні – до пізньої весни.

Впав дощ у другій половині дня – буде негода ще кілька днів.

Теплий день обіцяє довгу зиму.

День в Україні та світі

День підприємця. Професійне свято заснували у 1998 році, його відзначають у кожну першу неділю вересня. Дату присвятили підприємцям, які підтримують економіку країни.