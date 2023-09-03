3 сентября христиане восточного обряда чтят память мученицы Домны Никомидийской, пишет 24 Канал. Она была языческой жрицей, но со временем приняла христианство.
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В то время христиане преследовали, поэтому Домна скрывалась в монастыре. Но ее все равно схватили и приговорили к смертной казни.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя устраивать ссоры.
- Сегодня запрещено оставлять в доме беспорядки.
- Считалось, что завтрак нельзя смотреть в зеркало.
- Сегодня лучше не устраивать помолвку и свадьбу.
Приметы на 3 сентября
- Сегодня погода ясная – такой она будет еще четыре недели.
- Хорошая погода сегодня – до поздней весны.
- Упал дождь во второй половине дня – будет ненастье еще несколько дней.
- Теплый день сулит долгую зиму.
День в Украине и мире
День предпринимателя. Профессиональный праздник был основан в 1998 году, его отмечают в каждое первое воскресенье сентября. Дату посвятили предпринимателям, поддерживающим экономику страны.