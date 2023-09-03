3 сентября христиане восточного обряда чтят память мученицы Домны Никомидийской, пишет 24 Канал. Она была языческой жрицей, но со временем приняла христианство.

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В то время христиане преследовали, поэтому Домна скрывалась в монастыре. Но ее все равно схватили и приговорили к смертной казни.

День ангела 3 сентября празднуют Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иоанн, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феоктист, Феофан, Филипп, Харитон.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя устраивать ссоры.

Сегодня запрещено оставлять в доме беспорядки.

Считалось, что завтрак нельзя смотреть в зеркало.

Сегодня лучше не устраивать помолвку и свадьбу.

Приметы на 3 сентября

Сегодня погода ясная – такой она будет еще четыре недели.

Хорошая погода сегодня – до поздней весны.

Упал дождь во второй половине дня – будет ненастье еще несколько дней.

Теплый день сулит долгую зиму.

День в Украине и мире

День предпринимателя. Профессиональный праздник был основан в 1998 году, его отмечают в каждое первое воскресенье сентября. Дату посвятили предпринимателям, поддерживающим экономику страны.