3 сентября христиане восточного обряда чтят память мученицы Домны Никомидийской, пишет 24 Канал. Она была языческой жрицей, но со временем приняла христианство.

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В то время христиане преследовали, поэтому Домна скрывалась в монастыре. Но ее все равно схватили и приговорили к смертной казни.

Что нельзя делать сегодня

  • В этот день нельзя устраивать ссоры.
  • Сегодня запрещено оставлять в доме беспорядки.
  • Считалось, что завтрак нельзя смотреть в зеркало.
  • Сегодня лучше не устраивать помолвку и свадьбу.

Приметы на 3 сентября

  • Сегодня погода ясная – такой она будет еще четыре недели.
  • Хорошая погода сегодня – до поздней весны.
  • Упал дождь во второй половине дня – будет ненастье еще несколько дней.
  • Теплый день сулит долгую зиму.

День в Украине и мире

День предпринимателя. Профессиональный праздник был основан в 1998 году, его отмечают в каждое первое воскресенье сентября. Дату посвятили предпринимателям, поддерживающим экономику страны.