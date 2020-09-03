Що можна і не можна робитм 3 вересня / Фото з відкритих джерел

3 вересня в народному календарі відзначають день святого Тадея – апостола, який народився в місті Едессі. Коли Тадей почув проповідь Іоана Предтечі – прийняв від нього хрещення і залишився в Палестині. Тадей був обраний до числа 70 учнів Ісуса Христа.