3 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 вересня в народному календарі відзначають день святого Тадея – апостола, який народився в місті Едессі. Коли Тадей почув проповідь Іоана Предтечі – прийняв від нього хрещення і залишився в Палестині. Тадей був обраний до числа 70 учнів Ісуса Христа.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ігнатій, Марфа, Павло.
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Народні прикмети на 3 вересня
– На Тадея сухо – весь вересень буде без дощів.
– Багато жолудів 3 вересня – Різдво буде сніжним.
– Миші роблять у стогах гнізда – осінь буде дощовою.
Що можна робити 3 вересня
- Викиньте посуд з тріщинами, щоб не накликати біду та фінансову скруту.
- Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.
Що не можна робити 3 вересня
- Сьогодні не можна різати ножем яблука, адже можете накликати на себе біду.
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