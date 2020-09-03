Что можно и нельзя делать 3 сентября / Фото из открытых источников

3 сентября в народном календаре отмечают день святого Фаддея – апостола, который родился в городе Эдессе. Когда Фаддей услышал проповедь Иоанна Предтечи, принял от него крещение и остался в Палестине. Фаддей был избран в число 70 учеников Иисуса Христа.