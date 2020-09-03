3 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 сентября в народном календаре отмечают день святого Фаддея – апостола, который родился в городе Эдессе. Когда Фаддей услышал проповедь Иоанна Предтечи, принял от него крещение и остался в Палестине. Фаддей был избран в число 70 учеников Иисуса Христа.
Именины сегодня празднуют: Александр, Игнатий, Марфа, Павел.
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Народные приметы на 3 сентября
– На Фаддея сухо – весь сентябрь будет без дождей.
– Много желудей 3 сентября – Рождество будет снежным.
– Мыши делают в стогах гнезда – осень будет дождливой.
Что можно делать 3 сентября
- Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.
- Прислушайтесь к советам окружающих, они вам непременно помогут в решении важного вопроса.
Что нельзя делать 3 сентября
- Сегодня нельзя резать ножом яблоки, так как можете навлечь на себя беду.
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