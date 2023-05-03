Яке свято 3 травня – кого вшановує церква, що сьогодні не можна робити

3 травня православна церква вшановує святого Феодора. У світі відзначають День кондитера. Більше про цей день та що сьогодні не можна робити дивіться нижче.

3 травня у церковному календарі – день пам'яті святого Феодора, повідомляє 24 Канал. Він народився у заможній сім'ї, але з дитинства був чемним та благочестивим.

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Феодор у молодому віці залишив батьківський дім та вирушив у пустелю. Він носив волосяницю, мало їв і пив. Стійко проходячи піст та всі випробовування, Феодор отримав дар чудотворення.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сердитися та гніватись на близьких.

Сьогоднішній день вважався невдалим для прання.

3 травня не варто будувати нові стосунки.

Не можна витрачати гроші та укладати угоди.

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Прикмети на 3 травня

Сьогодні падає дощ – до хорошого врожаю.

З'явилися комарі – скоро буде потеплішає.

Грім під час грози свідчить про щедрий врожай влітку.

Багато зірок на небі – будуть заморозки.

На ялині багато шишок – до щедрого врожаю пшениці.

3 травня святкують Олександр, Гавриїл, Григорій, Микола, Станіслав, Теодор, Федір

День в Україні та світі

Всесвітній день свободи преси (друку). У цей день нагадують про важливість свободи слова й ЗМІ та журналістської етики. Сьогодні варто вшанувати тих журналістів, які загинули через диктатуру: нині це відбувається і під час війни, і навіть у мирних країнах.

День кондитера. Це професійне свято для кондитерів, які щодня працюють над солодощами, тортами й різноманітною випічкою.

Міжнародний день Сонця. У цей день розповідають про важливість Сонця та ресурси, яке сонячна енергія дає людству.