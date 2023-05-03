3 мая в церковном календаре – день памяти святого Феодора, пишет 24 Канал. Он родился в богатой семье, но с детства был вежливым и благочестивым.
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Феодор в молодом возрасте покинул родительский дом и отправился в пустыню. Он носил волосяницу, мало ел и пил. Устойчиво проходя пост и все испытания, Феодор получил дар чудотворения.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя сердиться и сердиться на близких.
- Сегодняшний день считался неудачным для стирки.
- 3 мая не стоит выстраивать новые отношения.
- Нельзя тратить деньги и заключать сделки.
- Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Приметы на 3 мая
- Сегодня падает дождь – к хорошему урожаю.
- Появились комары – скоро будет потеплеть.
- Гром во время грозы свидетельствует о щедром урожае летом.
- Многие звезды на небе – будут заморозки.
- На ели много шишек – к щедрому урожаю пшеницы.
День в Украине и мире
Всемирный день свободы печати (печати). В этот день напоминают о важности свободы слова и СМИ и журналистской этике. Сегодня стоит отметить тех журналистов, которые погибли из-за диктатуры: сейчас это происходит и во время войны, и даже в мирных странах.
День кондитера. Это профессиональный праздник для кондитеров, ежедневно работающих над сладостями, тортами и разнообразной выпечкой.
Международный день Солнца. В этот день рассказывают о важности Солнца и ресурсах, которые солнечная энергия дает человечеству.