3 травня у церковному календарі – день пам'яті святого Феодора, повідомляє 24 Канал. Він народився у заможній сім'ї, але з дитинства був чемним та благочестивим.
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Феодор у молодому віці залишив батьківський дім та вирушив у пустелю. Він носив волосяницю, мало їв і пив. Стійко проходячи піст та всі випробовування, Феодор отримав дар чудотворення.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна сердитися та гніватись на близьких.
- Сьогоднішній день вважався невдалим для прання.
- 3 травня не варто будувати нові стосунки.
- Не можна витрачати гроші та укладати угоди.
- Не можна відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
Прикмети на 3 травня
- Сьогодні падає дощ – до хорошого врожаю.
- З'явилися комарі – скоро буде потеплішає.
- Грім під час грози свідчить про щедрий врожай влітку.
- Багато зірок на небі – будуть заморозки.
- На ялині багато шишок – до щедрого врожаю пшениці.
День в Україні та світі
Всесвітній день свободи преси (друку). У цей день нагадують про важливість свободи слова й ЗМІ та журналістської етики. Сьогодні варто вшанувати тих журналістів, які загинули через диктатуру: нині це відбувається і під час війни, і навіть у мирних країнах.
День кондитера. Це професійне свято для кондитерів, які щодня працюють над солодощами, тортами й різноманітною випічкою.
Міжнародний день Сонця. У цей день розповідають про важливість Сонця та ресурси, яке сонячна енергія дає людству.