Сьогодні – 3 листопада: яке свято відзначають в Україні

3 листопада християни згадують преподобну Ганну. В Україні відзначають День ракетних військ та артилерії.

Ганна Всеволодівна – княгиня Київської Русі, яка жила в XI-XII столітті. Її батьком був великий князь київський Всеволод Ольгович. Також Ганна була дружиною галицького князя Ігоря Васильковича. Що ще відомо про преподобну та що не можна робити цього дня – розповість 24 Канал.

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Ганна була залучена в церковно-політичне життя Київської Русі. Її батько, князь Всеволод Ярославович, у 1086 році звів для неї жіночий Андріївський монастир. Ганна стала його першою настоятелькою. Жінка дуже розвивала цей духовний заклад.

Найбільше преподобна Ганна прославилась тим, що заснувала першу школу для дівчаток в Європі, де викладали грамоту, спів та інші дисципліни. Преподобна померла десь у 1141 році. Її поховали в Андріївському монастирі. Однак, до наших часів духовна святиня не збереглася.

Що не можна робити

3 листопада не пускайте в дім чужих, бо це буде приваблювати у ваше життя недоброзичливців.

чужих, бо це буде приваблювати у ваше життя недоброзичливців. Краще не їдьте в далеку дорогу, вірили, що це може спричинити проблеми .

. 3 листопада не рекомендується стригти волосся.

Садити дерева в цей день – не найкраща ідея. Вони не вкоріняться.

в цей день – не найкраща ідея. Вони не вкоріняться. Якщо помітили якусь річ на дорозі – не підіймайте. Погана прикмета.

Прикмети на 3 листопада

Якщо вже випав сніг, а листя все ще тримається на деревах, то в наступному сезоні урожаю не буде.

Помітили, що хмари рухаються в небі низько – скоро похолодання.

в небі низько – скоро похолодання. Випав перший сніг, значить зима настане рано.

Якщо 3 листопада – ясний сонячний день, варто чекати заморозків найближчим часом.

найближчим часом. Зранку щипає морозець – скоро буде снігопад.

Богдан, Василь, Володимир, Георгій, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Федір, Ганна, Євдокія, Світлана.

День в Україні та світі

3 листопада в Україні – День ракетних військ та артилерії. Свято встановили ще у 1997 році. Значну частину армії становлять ракетні та артилерійські війська. Вони грають велику роль у стримуванні ворога та проводять вогневе ураження противника.

3 листопада також – День інженерних військ України. Вони допомагають мотострільцям і танкістам рухатися вперед. Інженери розбирають завали для вільного руху військових, розміновують ділянки, дороги, вулиці, роблять проходи у замінованих полях.