Анна Всеволодовна – княгиня Киевской Руси, которая жила в XI-XII веке. Ее отцом был великий князь киевский Всеволод Ольгович. Также Анна была женой галицкого князя Игоря Васильковича. Что еще известно о преподобной и что нельзя делать в этот день – расскажет 24 Канал.
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Анна была вовлечена в церковно-политическую жизнь Киевской Руси. Ее отец, князь Всеволод Ярославич, в 1086 году построил для нее женский Андреевский монастырь. Анна стала его первой настоятельницей. Женщина очень развивала это духовное заведение.
Наиболее преподобная Анна прославилась тем, что основала первую школу для девочек в Европе, где преподавали грамоту, пение и другие дисциплины. Преподобная умерла где-то в 1141 году. Ее похоронили в Андреевском монастыре. Однако до наших времен духовная святыня не сохранилась.
Что нельзя делать
- 3 ноября не пускайте в дом чужих, ибо это будет привлекать в вашу жизнь недоброжелателей.
- Лучше не езжайте в дальний путь. Предки верили, что это может вызвать проблемы.
- 3 ноября не рекомендуется стричь волосы.
- Сажать деревья в этот день – не самая лучшая идея. Они не укоренятся.
- Если заметили какую-нибудь вещь на дороге – не поднимайте. Плохая примета.
Приметы на 3 ноября
- Если выпал снег, а листья все еще держатся на деревьях, то в следующем сезоне урожая не будет.
- Заметили, что облака двигаются в небе низко – скоро похолодание.
- Выпал первый снег, значит, зима наступит рано.
- Если 3 ноября – ясный солнечный день, стоит ждать заморозков В ближайшее время.
- Утром щиплет морозец – скоро будет снегопад.
День в Украине и мире
3 ноября в Украине – День ракетных войск и артиллерии. Праздник был установлен еще в 1997 году. Значительную часть армии составляют ракетные и артиллерийские войска. Они играют большую роль в сдерживании врага и производят огненное поражение противника.
3 ноября также – День инженерных войск Украины. Они помогают мотострелкам и танкистам двигаться вперед. Инженеры разбирают завалы для свободного движения военных, разминируют участки, дороги, улицы, освобождают проходы в заминированных полях.