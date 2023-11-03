Ганна Всеволодівна – княгиня Київської Русі, яка жила в XI-XII столітті. Її батьком був великий князь київський Всеволод Ольгович. Також Ганна була дружиною галицького князя Ігоря Васильковича. Що ще відомо про преподобну та що не можна робити цього дня – розповість 24 Канал.
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Ганна була залучена в церковно-політичне життя Київської Русі. Її батько, князь Всеволод Ярославович, у 1086 році звів для неї жіночий Андріївський монастир. Ганна стала його першою настоятелькою. Жінка дуже розвивала цей духовний заклад.
Найбільше преподобна Ганна прославилась тим, що заснувала першу школу для дівчаток в Європі, де викладали грамоту, спів та інші дисципліни. Преподобна померла десь у 1141 році. Її поховали в Андріївському монастирі. Однак, до наших часів духовна святиня не збереглася.
Що не можна робити
- 3 листопада не пускайте в дім чужих, бо це буде приваблювати у ваше життя недоброзичливців.
- Краще не їдьте в далеку дорогу, вірили, що це може спричинити проблеми.
- 3 листопада не рекомендується стригти волосся.
- Садити дерева в цей день – не найкраща ідея. Вони не вкоріняться.
- Якщо помітили якусь річ на дорозі – не підіймайте. Погана прикмета.
Прикмети на 3 листопада
- Якщо вже випав сніг, а листя все ще тримається на деревах, то в наступному сезоні урожаю не буде.
- Помітили, що хмари рухаються в небі низько – скоро похолодання.
- Випав перший сніг, значить зима настане рано.
- Якщо 3 листопада – ясний сонячний день, варто чекати заморозків найближчим часом.
- Зранку щипає морозець – скоро буде снігопад.
День в Україні та світі
3 листопада в Україні – День ракетних військ та артилерії. Свято встановили ще у 1997 році. Значну частину армії становлять ракетні та артилерійські війська. Вони грають велику роль у стримуванні ворога та проводять вогневе ураження противника.
3 листопада також – День інженерних військ України. Вони допомагають мотострільцям і танкістам рухатися вперед. Інженери розбирають завали для вільного руху військових, розміновують ділянки, дороги, вулиці, роблять проходи у замінованих полях.