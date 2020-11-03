3 листопада – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
3 листопада в народному календарі вшановують Іларіона Великого. Саме в цей день аналізують природні явища і визначають якою буде зима. Віддавна, 3 листопада, очікують сильних холодів та морозів.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Георгій, Костянтин, Сергій, Яків.
Читайте також Коли буде Чорна п’ятниця в Україні у 2020 році: дата
Народні прикмети на 3 листопада
– На Іларіона випав сніг – на наступний рік буде урожай хліба.
– Випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопади не пройдуть.
– Дим йде вгору – погода буде ясною і сонячною.
– 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.
– Захід червоний, а після нього ясне зоряне небо – чекайте на мороз і ясну погоду.
Що можна робити 3 листопада
- Зробіть сьогодні генеральне прибирання. Викиньте всі старі речі, якими ви не користуєтеся.
Що не можна робити 3 листопада
- Сьогодні не рекомендується відправлятися у подорож, щоб не зіткнутися з неприємностями.
- Заборонено в цей день будь-що піднімати з дороги, адже ця річ може принести неприємності.
- Цього дня не можна говорити неприємні речі про людей.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter