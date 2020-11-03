3 листопада в народному календарі вшановують Іларіона Великого. Саме в цей день аналізують природні явища і визначають якою буде зима. Віддавна, 3 листопада, очікують сильних холодів та морозів.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Георгій, Костянтин, Сергій, Яків.

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Народні прикмети на 3 листопада

– На Іларіона випав сніг – на наступний рік буде урожай хліба.

– Випав сніг і залишився на гілках дерев – найближчим часом снігопади не пройдуть.

– Дим йде вгору – погода буде ясною і сонячною.

– 3 листопада буде дути тепле повітря – прийде затяжна відлига.

– Захід червоний, а після нього ясне зоряне небо – чекайте на мороз і ясну погоду.

Що можна робити 3 листопада

Зробіть сьогодні генеральне прибирання. Викиньте всі старі речі, якими ви не користуєтеся.

Що не можна робити 3 листопада