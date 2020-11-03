3 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 ноября в народном календаре чествуют Илариона Великого. Именно в этот день анализируют природные явления и определяют какой будет зима. Издавна, 3 ноября, ожидают сильных холодов и морозов.
Именины сегодня празднуют: Алексей, Георгий, Константин, Сергей, Яков.
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Народные приметы на 3 ноября
– На Иллариона выпал снег – на следующий год будет урожай хлеба.
– Выпал снег и остался на ветках деревьев – в ближайшее время снегопады не пройдут.
– Дым идет вверх – погода будет ясной и солнечной.
– 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.
– Закат красный, а после него ясное звездное небо – ждите на мороз и ясную погоду.
Что можно делать 3 ноября
- Сделайте сегодня генеральную уборку. Выбросьте все старые вещи, которыми вы не пользуетесь
Что нельзя делать 3 ноября
- Сегодня не рекомендуется отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.
- Запрещено в этот день что-либо поднимать с дороги, ведь эта вещь может принести неприятности.
- В этот день нельзя говорить неприятные вещи о людях.
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