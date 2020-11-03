3 ноября в народном календаре чествуют Илариона Великого. Именно в этот день анализируют природные явления и определяют какой будет зима. Издавна, 3 ноября, ожидают сильных холодов и морозов.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Георгий, Константин, Сергей, Яков.

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Народные приметы на 3 ноября

– На Иллариона выпал снег – на следующий год будет урожай хлеба.

– Выпал снег и остался на ветках деревьев – в ближайшее время снегопады не пройдут.

– Дым идет вверх – погода будет ясной и солнечной.

– 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

– Закат красный, а после него ясное звездное небо – ждите на мороз и ясную погоду.

Что можно делать 3 ноября

Сделайте сегодня генеральную уборку. Выбросьте все старые вещи, которыми вы не пользуетесь

Что нельзя делать 3 ноября