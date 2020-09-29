29 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
29 вересня відзначають день святої Євфимії Всехвальної, яка жила в Халкідоні в III-IV столітті і походила з родини праведних християн.
Іменини сьогодні святкують: Ренат, Віктор.
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Народні прикмети на 29 вересня
– Галки збираються зграями і кричать – буде ясна погода.
– Якщо під час дощу павуки почали плести павутиння – дощ скоро припиниться.
– Якщо до ранку яскраво мерехтять зірки, посилюється чутність, дим стелиться низом – погода погіршиться.
– Лист хоч і пожовтів, але відпадає слабо – морози настануть не скоро.
– Грім в цей день – до безсніжної зими.
– Якщо багато павутини, а шпаки ще не відлетіли – осінь буде довга і суха.
– Багато павутини, дикі гуси сідають – осінь протяжлива і суха.
Що можна робити 29 вересня
- Помиріться сьогодні з усіма з ким раніше були у сварці.
- Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.
Що не можна робити 29 вересня
- Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.
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