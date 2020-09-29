29 вересня відзначають день святої Євфимії Всехвальної, яка жила в Халкідоні в III-IV столітті і походила з родини праведних християн.

Іменини сьогодні святкують: Ренат, Віктор.

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Народні прикмети на 29 вересня

– Галки збираються зграями і кричать – буде ясна погода.

– Якщо під час дощу павуки почали плести павутиння – дощ скоро припиниться.

– Якщо до ранку яскраво мерехтять зірки, посилюється чутність, дим стелиться низом – погода погіршиться.

– Лист хоч і пожовтів, але відпадає слабо – морози настануть не скоро.

– Грім в цей день – до безсніжної зими.

– Якщо багато павутини, а шпаки ще не відлетіли – осінь буде довга і суха.

– Багато павутини, дикі гуси сідають – осінь протяжлива і суха.

Що можна робити 29 вересня

Помиріться сьогодні з усіма з ким раніше були у сварці. Якщо сьогодні зробити добру справу, то добро до вас повернеться сторицею.

Що не можна робити 29 вересня