29 сентября отмечают день святой Евфимии Всехвальной, которая жила в Халкидоне в III-IV веке и происходила из семьи праведных христиан.

Именины сегодня празднуют: Ренат, Виктор.

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Народные приметы на 29 сентября

– Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.

– Если во время дождя пауки начали плести паутину – дождь скоро прекратится.

– Если к утру ярко мерцают звезды, усиливается слышимость, дым стелется низом – погода ухудшится.

– Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо – морозы наступят не скоро.

– Гром в этот день – к бесснежной зиме.

– Если много паутины, а скворцы еще не улетели – осень будет долгая и сухая.

– Много паутины, дикие гуси садятся – осень протяжная и сухая.

Что можно делать 29 сентября

Помиритесь сегодня со всеми, с кем раньше были в ссоре. Если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.

Что нельзя делать 29 сентября