29 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 сентября отмечают день святой Евфимии Всехвальной, которая жила в Халкидоне в III-IV веке и происходила из семьи праведных христиан.
Именины сегодня празднуют: Ренат, Виктор.
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Народные приметы на 29 сентября
– Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.
– Если во время дождя пауки начали плести паутину – дождь скоро прекратится.
– Если к утру ярко мерцают звезды, усиливается слышимость, дым стелется низом – погода ухудшится.
– Лист хоть и пожелтел, но отпадает слабо – морозы наступят не скоро.
– Гром в этот день – к бесснежной зиме.
– Если много паутины, а скворцы еще не улетели – осень будет долгая и сухая.
– Много паутины, дикие гуси садятся – осень протяжная и сухая.
Что можно делать 29 сентября
- Помиритесь сегодня со всеми, с кем раньше были в ссоре.
- Если сегодня сделать доброе дело, то добро к вам вернется сторицей.
Что нельзя делать 29 сентября
- В этот день нельзя находиться в неубранном доме.
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