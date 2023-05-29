29 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити, цей день у світі

29 травня християни вшановують преподобного Феодора. У світі й Україні відзначають День миротворців ООН. Що не можна робити сьогодні та прикмети дивіться нижче.

29 травня віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора Єгипетського або Освяченого, пише 24 Канал. Він народився в Єгипті та зростав у багатій родині.

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У 14 років Феодор пішов з дому та зрікся мирського життя. Він жив у монастирі й був учнем Пахомія Великого. Преподобний доручив йому будівництво Тавеннської обителі. Коли Пахомій помер, Феодор став керівником там та управляв іншими монастирями. Володів даром чудотворення.

Що не можна робити сьогодні

Вважалось, що цей день невдалий для одруження, сватання чи заручин.

Сьогодні потрібно зробити роботу в полі – в іншому разі не можна братись за порядок вдома.

Не можна влаштовувати гучні гулянки й застілля.

Прикмети на 29 травня

29 травня святкують Олександр, Аркадій, Георгій, Єгор, Лаврентій, Микола, Петро, Теодор, Федір.

Світить та гріє сонце – літо буде погожим.

Якщо зацвіла горобина – значить морозів більше не буде.

Чутно грім – буде хороший врожай зерна.

На озерах вже видно латаття – літо буде теплим.

День в Україні та світі

Міжнародний день миротворців ООН. Миротворці ООН не проводять наступальних чи загарбницьких операцій, їхня мета – примирення. Особливістю їхньої уніформи є блакитні каски. Це свято є офіційним і в Україні з 2003 року.